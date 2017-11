Utrechtse ouderen breien reusachtige deken tegen de eenzaamheid

De tafels liggen bomvol kleine en grote gebreide lappen in wooncomplex De Dame in Zuilen. Maandenlang hebben ouderen hier elke woensdagmiddag trouw zitten breien. Vandaag worden alle lapjes verzameld en de komende tijd tot een reusachtige, warme deken gemaakt: een symbool in de strijd tegen eenzaamheid.

Het initiatief voor de breiactie kwam van bewoners van De Dame. Eind mei begonnen ze in de woonkamer van hun complex met breien. De 87-jarige Jo van der Lee was er vanaf het begin bij. ,,Elke woensdag kom ik hier breien. Soms neem ik ook werkjes mee naar huis en dan ga ik daar verder.’’

Van der Lee woont al sinds de bouw, twaalf jaar geleden, in het wooncomplex in Zuilen. ,,Ik heb destijds met een aantal andere bewoonsters een handwerkclub opgezet. De anderen zijn in de loop der tijd helaas weggevallen. Maar mijn buurvrouw breit ook al zeven jaar mee.’’

Haar buurvrouw aan de breitafel is de 87-jarige Gerda Kraaijenbrink. ,,Ik heb wel 30 lapjes gebreid in de afgelopen maanden. Nou ja, ook wel wat lapjes gehaakt hoor, dat gaat sneller.’’

Allerlei kleuren

In de hoek van de woonkamer staat een kast bomvol lapjes in allerlei kleuren. Zo nu en dan komt iemand een stapeltje halen om ze aan elkaar vast te maken. Kraaijenbrink hoopt dat eenzame mensen door deze actie geïnspireerd raken en zich aanmelden. ,,Het is een leuk en gezellig project.’’

Aan een andere tafel zit het echtpaar Oude Wansink met een enorme, gekleurde lap. Mevrouw Wansink : ,,Wij wonen hier pas sinds juli en ik ben meteen gaan meedoen. Ik maak de kleinere lapjes aan elkaar, zodat het één grote deken wordt.’’

Rondom een grote paal in de woonkamer hangt al een doek van 8 bij 1 meter en aan de wand hangt ook een enorme deken. ,,Mijn man helpt mee met het zoeken van lapjes die een beetje hetzelfde formaat hebben.’’ ,,Ik moet toch wat doen voor de kost’’, grapt meneer Oude Wansink.

Eerbetoon

In de reusachtige deken wordt ook een bijzonder dekentje meegenomen: dat van de in 2015 overleden mevrouw Poppeliers. Mariska van der Gun, die toevallig van het breiproject hoorde, kwam het vanmiddag brengen. ,,Het dekentje is gemaakt door de oma van mijn vriend’’, vertelt ze. ,,Toen ze overleed, kreeg ik haar breispullen en daar zat dit bij. Ze heeft zich altijd zo sterk ingezet als vrijwilliger dat ik het een mooi eerbetoon vind. Het was een onafgemaakt project dat nu wordt geadopteerd.’’