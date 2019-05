Utrechtse Pablo Discobar valt niet meer weg te denken uit het swingende uitgaansleven

Iedereen die ook maar een beetje thuis is in de dansscene of weleens een festivalletje pakt, kent Jeroen, Rob en Patrick van Pablo Discobar. En voor wie ze (nog) niet kent: deze Utrechtse heren laten mensen dansen op disco, funk, soul en housemuziek. Ze zijn inmiddels kind aan huis bij poppodium TivoliVredenburg en club Basis en trapten afgelopen weekend het festivalseizoen af op festival Soenda in de Ruigenhoekse Polder.



Pablo begon vier jaar geleden met een toevalstreffer. ,,We waren in 2015 gevraagd om de muziek te organiseren voor foodfestival Spek & Bonen bij de Jaarbeurs. Daar experimenteerden we voor het eerst met disco. Op dat moment dachten we er helemaal nog niet over na om ons door te ontwikkelen’’, vertel Jeroen Woertink (29). Poppodium Ekko kreeg de Utrechters in de smiezen en vroeg ze hun muziek voort te zetten op een clubavond. ,,We zeiden tegen elkaar: dit gaan we doen.’’