Utrechtse Partij voor de Dieren boos over reptielenshow Bol.com

Lo­ver­boyslacht­of­fer Sameena loopt 100 km in strijd tegen mensenhandel

18:30 Sameena van der Mijden was net 18 jaar toen ze in Utrecht in handen viel van een loverboy. Hij dwong haar om in de prostitutie te gaan werken. Toen ze zich twee jaar later uit de handen van haar pooier wist te bevrijden, moest Sameena haar woede en haar emoties kwijt. Ze ging hardlopen, hoewel ze daar van begin af aan een grote hekel aan had. Door het hardlopen heeft de Arnhemse haar leven weer op de rit gekregen.