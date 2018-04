Utrechtse plofkrakers nemen enorme risico's: ‘Het duurt niet lang meer of er valt een dode’

Nieuwegein krijgt voor het eerst college met vijf wethouders

10:45 Raadspartij Lokale Vernieuwing praat sinds gisteravond weer mee met het 'motorblok' bestaande uit de vier partijen VVD, GroenLinks, PvdA en CDA om een nieuw stadsbestuur in Nieuwegein te vormen. De vijf willen daarmee een meerderheid in de gemeenteraad krijgen. Lokale Vernieuwing mag van de overige onderhandelingspartijen toch een eigen wethouderskandidaat leveren. Meedoen zonder eigen wethouder was eind vorige week voor de nieuwbakken raadspartij een 'no go'.