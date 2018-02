Utrechtse politie laat noodgedwongen zaken lopen wegens gebrek aan agenten

Video Nóg een Starbucks in Utrecht: ‘Wij halen minimaal vier keer per week een bakkie’

17:13 Starbucks opende vanmorgen haar vijfde filiaal in Utrecht. De keten zit nu niet alleen op het Vredenburg en Utrecht Centraal, maar nu ook in de Stadskamer in Hoog Catharijne. Bij de officiële opening is het gezellig druk, met een koffieproeverij, goodiebags en gratis gebakjes.