Utrechtse politiek bezorgd over needle spiking: ‘We moeten, gezien de grote studentenpopulatie, alert zijn’

column Menselijke bloemstuk­ken en witte mannen: Jerry ziet de wethouders­ploe­gen liever wat inclusie­ver

Heerlijke foto in de krant van gisteren: het nieuwe college van de gemeente Vijfheerenlanden dat zich aan de buitenwereld presenteert. In het midden zien we burgemeester en voormalig Magic Friend Sjors Frölich. Hij wordt geflankeerd door vijf witte mannen van middelbare leeftijd in confectiepakken: de wethouders. De enige vrouw op de foto, de gemeentesecretaris, lijkt haast een decoratieve rol te vervullen. Een menselijk bloemstuk.

28 mei