Utrechtse politiek vraagt zich af: hoe staat het met de nieuwe locatie voor muzikale broedplaats dB’s?

dB’s trok ruim vijftien jaar geleden in het CAB-gebouw aan de Cartesiusweg. De broedplaats is al jaren een begrip. Bands als Kensington, Racoon, Blaudzun en Kyteman zetten er hun eerste muzikale stappen op weg naar succes. Tussen de vier- en vijfhonderd bands repeteren er jaarlijks. In de concertzaal worden 150 optredens per jaar georganiseerd.

Politiek heeft nog geen details vernomen

GroenLinks, PvdA, Volt, CDA, Partij voor de Dieren, Student & Starter, D66 en Utrecht Solidair vragen de wethouder nu onder meer of al bekend is tot wanneer dB’s op de huidige locatie kan blijven zitten en of al duidelijk is wanneer de nieuwe locatie klaar is. Ook willen de partijen weten welke toegezegde garanties er zijn dat de bedrijfsvoering van dB’s door kan gaan tot aan de verhuizing.