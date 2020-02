Utrechtse pompbediende (21) fraudeerde voor tienduizenden euro’s met Totobonnetjes en moet (bijna) alles terugbetalen

De 21-jarige Utrechter deed dit toen hij werkzaam was bij een benzinestation in Groenekan, waar de loten werden verkocht. Hij zou over de periode van bijna negen maanden gefraudeerd hebben met de loten, naar eigen zeggen onder druk. ,,Ik moest de totoblaadjes allemaal afstaan, ik heb geen winst geïncasseerd’’, zegt hij in de rechtbank. De Totobonnetjes die de man illegaal uitdraaide, droeg hij over aan een groep mannen die hem bedreigden. ,,Dat was afstaan en wegwezen.’’