Utrechtse roggen zwemmen in de Oosterschelde

VideoDe eerste Utrechtse roggen zwemmen sinds dit weekeinde rond in de Oosterschelde. Het zal even wennen zijn voor de dieren die zijn geboren op de tweede verdieping boven het fietsendepot van de gemeente Utrecht in het Utrechtse Transwijk.

Michaël Laterveer is trots op de eerste mijlpaal van het kweekproject van het Wereldnatuurfonds. De eigenaar van de Utrechtse kwekerij Blue Linked is al vanaf de start in juli 2015 betrokken bij het project ‘Haaien en roggen terug in de Noordzee’. ,,Dit is pas het begin. We willen duizend stekelroggen uitzetten voor het eind van het project in juni 2019.

Nu de eerste roggen zijn uitgezet is het afwachten of het goed gaat. ,,De temperatuur van het water zal daar een rol in spelen, vooral als het erg koud wordt. Ook is het afwachten of ze niet worden weggevangen door de garnalenvissers.’’

De dieren worden allemaal uitgerust met een ‘tag’ in de vin. ,,We hebben sportvissers gevraagd om een foto te maken als ze een rog vangen met zo’n plastic tag. Zo kunnen we volgen hoe de roggen zich ontwikkelen in het wild.’’

Volledig scherm Op de tweede verdieping boven het fietsendepot van de gemeente Utrecht worden honderden roggen gekweekt. Inmiddels zijn de eerste roggen uitgezet in de Oosterschelde. Medewerker Bob Sesink Clee laat een gekweekte rog zien. © Koen Laureij

De roggen worden niet zomaar van de aquaria in Utrecht vrijgelaten in de Oosterschelde. ,,We leren ze eerst levend voer te vangen. Dit doen we in samenwerking met de oesterputten in het Zeeuwse Yerseke. Voordat ze worden uitgezet meten we ze dan nogmaals om zeker te weten dat ze niet verzwakt zijn en of ze klaar zijn voor het open water.’’