Utrechtse seksboten beginnen tweede leven in vakantiepark

De boten waarin prostituees werkten, waren tientallen jaren niet weg te denken aan het Zandpad in Utrecht. Vier jaar geleden gingen de bootjes op slot op last van de toenmalige burgemeester Wolfsen, omdat er sprake zou zijn van mensenhandel.

Opknappen

In Maurik worden de boten grondig verbouwd om daarna een nieuwe bestemming te krijgen, zo vertelt Lennard Kempers van Eiland van Maurik. De directeur wil liever niet uitweiden over de historie van de boten en de bestemming die ze krijgen. ,,We gaan alles dat herinnert aan de vorige functie verwijderen en de boten opknappen.’’ Wat er daarna met ze gaat gebeuren, dat weet Kempers nog niet, zegt hij. ,,Daar zijn we nog niet uit. We willen een aantal boten ook doorverkopen. Ze liggen nu op een tijdelijke plek.’’