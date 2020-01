Utrechtse Sjaan (44) kan met dit ‘robotpak’ na 20 jaar weer lopen en gaat voor goud op Bionische Spelen

Au­to-eigenaar in Leidsche Rijn treft wagen aan met gat in voorruit, kogel ligt op de stoel

16:51 Een automobilist die zijn of haar wagen had geparkeerd aan de Luzernevlinder in Leidsche Rijn heeft waarschijnlijk raar opgekeken bij het zien van bovenstaand beeld. In de voorruit van de auto zat een gat, op de stoel lag een kogel.