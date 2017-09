Utrechtse 'Skate Keet' (12) droomt van Olympische Spelen

Wedstrijden in het buitenland

Spanje, Tsjechië, Zweden, Frankrijk en België zijn zomaar wat landen waar Keet het afgelopen jaar naartoe is geweest. In Nederland heeft ze dit jaar aan minder wedstrijden meegedaan. In het buitenland is het niveau hoger, waardoor ze zich beter kan ontwikkelen. De meeste wedstrijden worden vlak voor de zomer gehouden. Soms krijgt ze een dag vrij van school om aan wedstrijden mee te doen. „Mijn mooiste wedstrijd dit jaar was in Vigo, Spanje. Het niveau was superhoog en ik ben daar derde geworden. Over twee maanden mag ik skaten in Amerika, daar heb ik echt zin in.”

Het is nog niet zeker of Keet mee mag doen aan de Olympische Spelen in 2020 in Tokio. In eerste instantie leek het erop dat elk land per categorie een groep skaters mocht laten deelnemen. Nu blijkt dat de indeling per continent gaat. „Ik denk zelf dat meedoen in 2024 logischer is. Je moet bij de besten van Europa horen om te mogen deelnemen en ik weet niet of dat gaat lukken.”