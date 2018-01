Utrechtse slager zet slot op barbecue na diefstal van pulled pork

Agent let 21 kilometer lang op inbrekers in Maarssen-dorp

13:37 De politie in Stichtse Vecht maakt korte metten met kritiek van buurtbewoners dat zij, ondanks inbraken, nooit in de wijken is te vinden. In het teken van het Donkere Dagen Offensief (DDO) legde agent Samsom gisteravond, te voet en met de auto, ruim 21 kilometer af om toezicht te houden in de straten van Maarssen-Dorp.