Utrechtse snorfietsen naar de rijbaan nog geen daverend succes, domper voor gemeente

WKZ en Prinses Máxima Centrum krijgen MRI-scan in operatieka­mer om meer tumor te kunnen verwijde­ren

Het WKZ en Prinses Máxima Centrum in Utrecht krijgt een zogenaamde OK-MRI. Dat is een MRI-scan waarmee tijdens een operatie opnames van de hersenen gemaakt kunnen worden. Het loodzware apparaat wordt dinsdag 12 juli door een gat in de gevel van de nieuwe aanbouw van het Wilhelmina Kinderziekenhuis gehesen.

6 juli