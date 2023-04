Utrechtse ‘spookbewoner’ aangehouden op verdenking van drugshandel

Politie voert klopjacht op autodief vanuit Nieuwegein, verdachte crasht in Blaricum en loopt A27 op

De Utrechtse politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag jacht gemaakt op een vermoedelijke autodief, die na een achtervolging over de A27 tenslotte crashte in de buurt van Blaricum en te voet wist te ontkomen.