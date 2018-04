Utrechtse Stella gaat ‘heel relaxed’ naar finale The Voice Kids

Begeleid door haar vader op de piano is op Facebook te zien hoe ze Fix you van Coldplay zingt. Ze heeft de afgelopen week veel gezongen en geoefend, maar nog meer heeft ze uitgerust. ,,Haar gezondheid is nu heel belangrijk. Misschien nog wel belangrijker dan het zingen zelf,’’ zegt haar vader David de Geus.



Ze heeft de afgelopen week dan ook maar weinig buiten gespeeld en ze moest erg voorzichtig zijn met haar stem. Het was een kleine week geleden namelijk even schrikken voor de familie De Geus toen ze ziek werd. Gelukkig is de griep alweer voorbij.