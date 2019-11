Utrechtse student ontdekt resten van zeldzame ‘langnekdino’

Voor een eurootje op pad met de taxi in Wijk bij Duurstede: ‘Lieve mensen, ze brengen me overal’

11:24 Voor een eurootje even met de taxi naar de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, dagbesteding, bingo of de weekmarkt. Het kan allemaal met een taxi van de Wijkse Dienst in Wijk bij Duurstede. Donderdagochtend maken vrijwilligers de 10.000ste rit.