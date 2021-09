Utrechtse studente (19) hoort pas dagen na zware mishandeling dat ze – terwijl ze bewusteloos was – ook is verkracht

Haar riem is los. Het gezicht bebloed en opgezwollen. Ze is blootsvoets, haar kleding zit vol scheuren. De 19-jarige studente oogt verward en verwilderd als ze zich in de nacht van 24 op 25 april 2020 meldt bij haar studentenhuis in hartje Utrecht. Ze is op de terugweg van een borrel van haar stageplek in park Lepelenburg besprongen en zwaar mishandeld door een volslagen onbekende man.