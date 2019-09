Utrechtse studente breekt snelheidsrecord op de fiets

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:06 Vandaag trapt het LNP Filmfestival af in het Louis Hartlooper Complex en in het Springhaver Theater. Dit jaar wordt het filmfestival voor het eerst gehouden en duurt tot 15 september. Tijdens het zevendaagse festival worden de beste buitenlandse films van het afgelopen jaar vertoond met Engelse ondertiteling. Hierdoor kan iedereen van Italiaanse, Koreaanse, Nederlandse of Deense producties genieten. Een aantal films die worden vertoond zijn: Dogman, God Only Knows, Gräns en Queen of Hearts. Tickets zijn te koop op de website van het Louis Hartlooper Complex.