J. was al in de laatste fase van zijn tbs beland en was onder voorwaarden vrij. Na een anonieme tip vond de politie wapens en harddrugs in de woning van J. en zijn vriendin in Doorn. In Doorn lag zelfs een mitrailleur in de slaapkamer. De rechtbank bepaalde dat de vriendin, de 27-jarige Olivia C. uit Doorn, 9 maanden celstraf krijgt opgelegd waarvan 4 maanden voorwaardelijk.