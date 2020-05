Utrechtse terrassen mogen tijdelijk meer ruimte innemen

Nijntje, de Dom en zelfs Broodje Mario: ze zitten allemaal in het Utrechtse memoryspel voor asielzoe­kers

20 mei De Dom, Nijntje, broodje Mario en jochie zijn enkele van de kaarten in het memoriespel Link Utrecht dat wordt ontwikkeld door ontwerper Marleen Gubler. Met Link Utrecht maken bewoners van centra voor asielzoekers (azc’s) en andere nieuwe Nederlanders op speelse wijze kennis met de taal én de Domstad. Gubler is nog op zoek naar meer ‘Utregse’ thema's, die echt niet in het spel mogen ontbreken.