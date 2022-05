Utrechtse topgitarist tijdens concertreeks beroofd van bus, nu moet hij met de trein naar Guus Meeuwis

Gitarist Stefan Blankestijn kroop in bed na een spectaculair concert. Eenmaal ontwaakt kreeg hij een onaangename verrassing: zijn pas verbouwde bus was spoorloos verdwenen. ,,Ik vrees dat het ding ergens in Polen rijdt.”

Stefan Blankestijn kon het aanvankelijk niet geloven. ,,Ik kwam thuis van de Vrienden van Amstel Live, waar ik gitaar speel. Dat was ergens na twaalven, kort daarna ging ik naar bed. Toen ik de volgende middag naar mijn werk wilde vertrekken was de bus ineens weg. Heel even dacht ik nog dat ik me vergiste. Misschien had ik ‘m per ongeluk ergens anders neergezet? Inmiddels is dat uitgesloten.’’

Quote Ik vrees dat het ding al ergens in Polen rijdt of in Antwerpen op de boot staat Stefan Blankestijn

De diefstal komt op een ongelukkig moment; de muzikant zit midden in een concertreeks. ,,Gisteren heb ik een auto geleend, vandaag moet ik met de trein. Dit weekend zat ik nog met Guus Meeuwis in de studio, toen had ik allerlei spullen bij me. Gelukkig heb ik ze uitgeladen, want soms laat ik de instrumenten wel eens liggen tot de volgende morgen.”

Kostbare transformatie

Het voertuig van Blankestijn onderging kortgeleden een ingrijpende en kostbare transformatie. ,,Hij is van binnen verbouwd tot camper. Ik had een bed gemaakt, stroomcircuit aangelegd en een koelbox geplaatst.” Een tripje naar de Formule 1 in Hongarije samen met zijn zoon dreigt in het water te vallen.

De topgitarist verrichtte buurtonderzoek, plaatste een oproep op social media en stuurde mails naar mensen die hem mogelijk kunnen helpen. Hij doet alles om zijn geliefde vierwieler terug te vinden. Desondanks is Blankestijn niet erg optimistisch over de slagingskans van zijn zoektocht. ,, Ik vrees dat het ding al ergens in Polen rijdt of in Antwerpen op de boot staat.”

De vraag hoe dit kon gebeuren in een Utrechtse woonwijk blijft hem achtervolgen. ,,Het moeten behoorlijke professionals zijn. De bus komt uit 2018 en ik had hem pas een half jaar. Bij een oud Golfje kan ik me voorstellen dat je die aan de praat krijgt door twee draadjes tegen elkaar te duwen. Maar hoe ze dit ding gejat hebben?”

