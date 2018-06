Utrechtse Ulu-moskee vroeg Saoedi-Arabië om financiële steun voor bouw

Voorzitter Yucel Aydemir van de Ulu-moskee in de wijk Lombok bevestigt desgevraagd dat zijn moskee om financiële steun heeft gevraagd. „Het klopt en daar doen we niet geheimzinnig over. In de periode dat we die aanvraag deden, hadden we veel geld nodig om de moskee af te bouwen. We waren op zoek naar financiering zonder tegenprestatie. Er was geldnood en de bouw lag al een tijd stil.” De bouw van de moskee, die in 2008 begon en jaren stil lag, kostte in totaal ongeveer 11 miljoen euro. In 2015 werd de moskee opgeleverd.

Alles legaal en netjes

Volgens Aydemir heeft hij namens het bestuur van de moskee de financieringsaanvraag in het Midden-Oosten destijds ook gemeld bij de gemeente Utrecht. „We doen alles legaal, netjes en zoals het hoort”, stelt Aydemir. „In die periode dat er geldnood was, hebben we bij wel meer partijen en geldschieters om financiële steun gevraagd. Onder meer bij goededoelenorganisaties in Nederland. Alle mogelijkheden die er waren probeerden we. Dus ook in Saoedi-Arabië. We hebben netjes een brief gestuurd naar de ambassade, maar het heeft niet zo mogen zijn.” Volgens Aydemir vroeg de Ulu-moskee om enkele honderdduizenden euro’s in de brief. Een reactie op die brief heeft de moskee nooit gekregen.

Quote Als zo'n land invloed wil, hoef ik ook geen geld Yucel Aydemir