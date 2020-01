Utrechtse vader en dochter verdacht van miljoenenfraude: luxe leventje met zorggeld

Friese en Zeeuwse Culembor­gers opgelet: er komt een evenement speciaal voor jullie

10:36 De Roos van Culemborg is naarstig op zoek naar Culemborgse Friezen en Zeeuwen om hun een nostalgische middag of avond te bezorgen die in het teken staat van hun geliefde provincie van herkomst. Op 2 februari is voor de Friezen een dagdeel gereserveerd, op 14 februari zijn de Zeeuwen aan de beurt.