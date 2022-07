Utrechtse vakantieverhuurders hekelen meldsysteem rond Airbnb: ‘Het is prutswerk, broddelwerk’

Utrechters die hun woning of appartement aanbieden via platforms als Airbnb, HomeAway of Booking.com moeten sinds 1 juli het aantal nachten en het aantal personen waaraan ze verhuren, aangeven bij de gemeente. Het meldsysteem moet voorkomen dat een woning of appartement meer dan zestig nachten per jaar wordt verhuurd. De 60 dagenregeling is ingesteld om overlast door vakantieverhuur tegen te gaan. In 2019, voor de coronacrisis, telde Airbnb 169.000 geregistreerde overnachtingen in Utrecht.