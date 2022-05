Utrechtse verloskundigen leggen het werk neer: actie voor behoud keuzevrijheid

Oud worden in een woongroep? Deze senioren kiezen daar bewust voor: ‘Verwach­tin­gen zijn overtrof­fen’

Koffiedrinken op dinsdag, samen zwemmen op donderdag en de fles wijn op tafel tijdens het vrijdagse happy hour. De oplossing tegen dreigende eenzaamheid ligt binnen handbereik als je leeft in een woongemeenschap. Dit soort gedeelde woonvormen schieten als paddenstoelen uit de grond. ,,Het is de beste beslissing die ik in de afgelopen twintig jaar heb genomen.”

