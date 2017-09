Utrechtse 'Walk of Fame' is weer twee gouden tegels langer

Hannah Hoekstra, die de Gouden Kalf won voor haar rol in De Helleveeg, kende het klappen van de zweep al. In 2012 won ze het beeldje voor haar rol in Hemel en mocht ze dus al eens een gouden tegel onthullen op de Utrechtse ‘Walk of Fame’. ,,Het is best wel bijzonder dat je daar (wijzend naar het begin van de straat) langs mijn naam ligt en nu ook hier. En we kunnen nog even”, zegt ze terwijl ze hoopvol richting de Neude kijkt.

Voor Issaka Sawadogo, die won met zijn rol in The Paradise Suite, was de handdruk helemaal een bijzonder evenement. De Gouden Kalf is immers een filmprijs voor Nederlandse acteurs en actrices, maar deze man is geboren in Burkina Faso en woont tegenwoordig in Noorwegen.

Niet-Nederlands

,,To my lovely wife Flora, to my children, and to the blessing from God for Burkina Faso and Nederland, and for peace in the world. Amen”, schreef hij dan ook als boodschap op zijn tegel. Toch is hij niet uniek: Vic Moeremans (1983) en Johan Leysen (1998), beide uit België, gingen hem al voor als niet-Nederlandse winnaars van het Gouden Kalf.