Utrechtse was op Sint Maarten: 'De verwoestingen staan op mijn netvlies'

,,We wilden heel graag van het eiland af. Zelfs de vader van Saskia, die er woont en een kantoor heeft, wilde weg. Het zag er ook verschrikkelijk uit. Op de enige radiozender die in de lucht was, hoorden we dat iedere Nederlander met paspoort en retourticket naar het vliegveld moest komen. De vader van Saskia kon dus niet mee, die had niet zo’n ticket. Er waren veel mensen op de been toen we voorbij de checkpoints reden.



Ook bij het vliegveld was het druk. Van 10.00 tot 18.00 uur stonden we in de brandende zon te wachten, zonder dat we wat hoorden. De Amerikanen waren binnen een paar uur weg, maar voor ons was er geen vliegtuig. En het werd al donker. Waar moesten we heen? Saskia’s pa konden we niet bellen, de mariniers mochten niemand meenemen. Op het nippertje landden er nog een paar vliegtuigen. We konden mee naar Curaçao. Dat was een enorme ontlading. Daar aangekomen hoorden we dat we een paar uur later al naar Eindhoven konden vliegen. En nu verblijf ik bij mijn moeder in Son, omdat mijn huis in Utrecht nog via Airbnb verhuurd is.’’