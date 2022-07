Utrechtse wetenschapstalenten beloond met onderzoeksbeurs

Ieder jaar voorziet de Rubiconbeurs talentvolle, pas gepromoveerde wetenschappers, van een financiële injectie. Onderzoekers hebben drie maal per jaar de mogelijkheid om zich hiervoor aan te melden. In de eerste ronde van 2022 was er in totaal 2,47 miljoen euro te verdelen. Met dat geld worden wetenschappers in staat gesteld om onderzoek te doen onder de vleugels van een gerenommeerd instituut in het buitenland.