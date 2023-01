Utrechtse wethouder: moskee moet tempo maken met vervanging van ‘illegale deuren’

De moskee aan de Bernadottelaan is in 1966 gebouwd als de Openbare Leeszaal Kanaleneiland. Als contrast met de rechthoekige flats in de wijk ontwierp architect Jan van Grunsven (1926-2002), een leerling van Gerrit Rietveld, een rond gebouw met veel glas. Na de verhuizing van de wijkbibliotheek in 1992 vestigde de Eyüp Sultan Moskee zich in het pand