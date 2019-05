Utrechtse wijkagent ontdekt: leegstaand monumentaal pand ‘half opgegeten door ratten’

De Utrechtse wijkagent Pieter Schouten deed gisteren een even smerige als bizarre ontdekking nadat hij door buurtbewoners was gewezen op een leegstaand gemeentelijk monument in de Utrechtse Schutterstraat. ‘Het pand bleek al half opgegeten door ratten.’

,,Gadverdamme, dacht ik. Dat is toch ook een smerig idee?”, zegt buurman Ruud van der Schaaf. Hij is verontwaardigd dat de ontdekking van een rattennest in een straat gebeurde die volledig bestaat uit gemeentelijke monumenten. ,,Ik vind dat de gemeente dat hier niet goed handhaaft. Misschien zijn de mogelijkheden beperkt, omdat je iemand niet kunt dwingen om het te verhuren of te verkopen. Maar je kunt wel afdwingen dat het schoon en onderhouden blijft. Anders verpaupert zo’n mooi straatje, toch?”

Buurman Ad van Doorn wees de wijkagent tijdens diens ronde in de buurt op het pand. Met behulp van een ladder is de agent vervolgens door een raam gaan kijken. Het pand ligt bezaaid met rattenkeutels en van binnen en buiten is het verval duidelijk te zien. De omwonenden laten weten dat het drie jaar leegstaat.

‘Even gluren bij de buren en dat kon wel even duren, want er komen alsmaar nieuwe buren bij...’, twitterde de wijkagent over zijn ontdekking. ‘Na onderzoek bleek het pand al half opgegeten door ratten. Een gesprek met de eigenaar volgt nog...’

Buurman Van der Schaaf vindt de leegstand belachelijk, omdat het een monument is. Toevallig heeft hij zes weken geleden gebeld naar de gemeente over het pand. ,,Na heel veel doorverbinden heb ik de afdeling monumenten gesproken, maar die zei dat ze niet veel konden doen aan het verval. Wat houdt het dan in dat het een monument is? Het doel is toch dat dingen dan mooi onderhouden blijven?”

Van Doorn weet nog dat de straat een aantal jaren geleden begon te verzakken door gangen die eronder zaten dankzij ratten. Hij was in die tijd stratenmaker. ,,Ze liepen helemaal door, overal door de binnenstad. Die gangen zitten er, denk ik, nog steeds gewoon.”

De eigenaar van het pand komt vandaag of morgen schoonmaken. Wat er daarna met het pand gebeurt, is nog niet duidelijk.