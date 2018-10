Utrechtse woongroep die 'leeft van de zon' niet vervolgd voor dood huisgenote

De woongroep maakt deel uit van de stroming ‘ademhalisten’, een wereldwijd vertakte groep, die denkt van zonlicht te kunnen leven. Ze nemen geen of nauwelijks regulier voedsel tot zich. Ook medicijnen en vaccinaties zijn taboe. Het viertal, dat sinds 2006 aan de Billitonstraat in Lombok woont, is volgens buurtbewoners sindsdien sterk vermagerd.

Dwang

Het Openbaar Ministerie (OM) concludeerde na medisch onderzoek dat de vrouw inderdaad door ondervoeding om het leven is gekomen. Vervolgens is bekeken of de medebewoners hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk zijn. ,,We hebben onderzocht of ze tekort zijn geschoten in hun zorgplicht of dat er sprake was van ongeoorloofde dwang om niet te eten, maar daar hebben we onvoldoende bewijs voor’’, zegt OM-woordvoerder Ties Kortmann.