Uur in de rij voor Pokémonwinkel in Utrecht: ‘Het loopt allemaal beetje uit de hand met de populariteit’

Utrechtse gemeenten worstelen nog met verzoek om rap (extra) vluchtelin­gen op te vangen

11:34 Veel Utrechtse gemeente dubben nog over het verzoek van Justitie-minister Ferd Grapperhaus om op korte termijn extra opvang te regelen voor vluchtelingen. Utrecht had al toegezegd het oude pand van Holland Casino in te richten, de gemeente Utrechtse Heuvelrug doet met honderd extra opvangplekken in het AZC in Leersum een extra inspanning.