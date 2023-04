Uur vertraging op A27 van Utrecht naar Gorinchem door ongeluk met vrachtwagens

RECONSTRUCTIE Mensen onder het puin, stofwolken en grote paniek: explosie in flat was net het World Trade Center in 2001

Wat begon met een verstopt toilet, eindigt met een enorme explosie waardoor 27 gezinnen hun huis kwijt raken. Was het een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Of zijn die ochtend verwijtbare fouten gemaakt? Dit is wat er op die rampzalige 21 april 2022 gebeurde in de ‘explosieflat’ in Bilthoven.