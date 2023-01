Vaarwel pakketbezorgers aan de deur? Utrecht experimenteert als eerste stad met ophaalpunten

Het bijzondere aan de pakketpunten is, is dat het bedrijf MyPup eerst de pakketten van alle vervoerders zoals PostNL en DHL in centrale hubs buiten de stad bundelt en deze vervolgens in één keer per fietskoerier bezorgt bij pakketpunten in de buurt. Dat zijn kluisjes op publieke locaties, waar inwoners hun pakketten kunnen ophalen wanneer het hen uitkomt.

Hiermee zou het aantal pakketbezorgers dat dagelijks de wijk of stad inrijdt terug moeten keren naar slechts één koerier.

Veel CO 2 -uitstoot en drukte

Wethouder Eva Oosters (Milieu en Emissieloos Vervoer) opende woensdag het eerste duurzame pakketpunt aan de Jeremias de Deckerstraat in de Dichterswijk, dichtbij station Utrecht Centraal, en ook op het NS-station Utrecht Vaartsche Rijn is sinds woensdag een duurzaam pakketpunt te vinden. In de toekomst komen daar mogelijk meer locaties bij.

,,We willen het aantal verkeersbewegingen in de wijk verminderen voor de gezondheid en leefbaarheid van onze inwoners”, aldus Oosters.

,,Dagelijks rijden er gemiddeld tot zestig bezorgvoertuigen een wijk in, van verschillende pakketdiensten. Dit zorgt voor CO2-uitstoot en veel drukte. Als één koerier van MyPup met volle lading de stad inrijdt, hoeven de andere vervoerders dat niet meer te doen. Dat draagt dus bij aan een schonere lucht en rustigere wijk.”

Primeur

Hoe groot de impact van dit project precies is op de luchtkwaliteit en leefbaarheid, moet nog blijken. Dat onderzoekt de gemeente samen met MyPup en adviesbureau Advier. Utrecht is de eerste stad in Nederland die de duurzame pakketpunten in de publieke omgeving mag testen. De proef loopt tot april 2024.

