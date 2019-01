Vader drie jonge kinderen na mishandeling in Zeist nog altijd in coma

Een 31-jarige inwoner van Driebergen die eerder deze maand zwaar werd mishandeld in het centrum van Zeist, is er nog altijd zeer ernstig aan toe. Hij ligt in coma op de intensive care van een ziekenhuis.

De vader van drie jonge kinderen werd in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 januari tegen de grond geslagen op Het Rond. Volgens getuigen waren daar meerdere personen bij betrokken. Het slachtoffer werd in allerijl met zwaar hersenletsel naar het ziekenhuis overgebracht.

De Driebergenaar was na een verjaardag met vrienden gaan stappen in Zeist. Rond 02:30 troffen agenten na een melding de man bewusteloos aan op straat. Een zoekactie in de omgeving leverde geen spoor van de daders op. De toedracht van de mishandeling is volgens een woordvoerder van de politie nog niet duidelijk.

Bar-dancing

Het slachtoffer is in elk geval eerder in de nacht in bar-dancing De Koets in de 2e Dorpsstraat in Zeist geweest, zegt eigenaar Jop Nieuwenhuizen. ,,Op beelden van onze camera’s is te zien dat hij afscheid neemt van een vriend en de zaak verlaat. Hij gaat netjes naar huis. Niets aan de hand. Wat er daarna is gebeurd, is een raadsel.’’ Nieuwenhuizen heeft de camerabeelden inmiddels afgestaan aan de politie.

De eigenaar van De Koets kent het slachtoffer, zoals hij veel mensen kent in het uitgaansleven in Zeist. ,,Ons kent ons in Zeist. Het is hier niet zo groot. Hij kwam vroeger wel darten in café Guust. Het is een gewone jongen. Niets mee aan de hand.’’

Getuigen

Kort na het incident riep de politie getuigen op zich te melden. Volgens politiewoordvoerder Martin de Wit heeft dat ‘enkele’ reacties opgeleverd. ,,We komen nog altijd graag in contact met mensen die iets hebben gezien of meer weten.’’

Afgelopen weekeinde was de politie aanwezig in de 2e Dorpsstraat en op Het Rond om flyers over het incident uit te delen en passanten te vragen of ze in de nacht van 12 op 13 januari iets hebben gezien.