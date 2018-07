Vader met benauwde baby vliegt uit de bocht op weg naar het ziekenhuis

indebuurt Nieuw aan de Vismarkt in Utrecht: stroopwa­fels, een hele winkel vol

Het is volkslekkernij nummer 1 en de koek werd voor het eerst gebakken in Gouda, de stroopwafel. Goed nieuws voor de fans van deze oer-Hollandse snack: in augustus opent Waffel - een stroopwafel 'conceptstore' - aan de Vismarkt.