Vader Pim in tranen op bankje ter nagedachtenis aan zoon Sam (18): ‘Deze plek betekent zo veel voor me’

VIDEO Bij Mandy en Dennis is het met tientallen huisjes en heel veel lampjes al volop kerst: ‘Vanwege corona doen we het eerder’

4 december Tientallen huisjes, knipperende discolampjes en een heuse projector die een filmpje van de kerstman afspeelt. Het is al volop kerst in de voortuin van Mandy van Lunssen en Dennis Verbeek, midden in een woonwijk in Wijk bij Duurstede. ,,Vanwege corona zijn we het eerder gaan doen.”