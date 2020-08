Vader staat terecht voor jarenlang misbruik verstandelijke beperkte dochter: ‘Ik vond het stom wat papa deed’

Utrecht­se Roland (71) opent in coronatijd tientallen sportwin­kels: ‘Iedereen vraagt wat ons bezielt’

19:16 Waar de traditionele winkels het in tijden van corona bijzonder lastig hebben, opent de Utrechtse ondernemer Roland Heerkens (71) met Voetbalshop.nl de komende weken juist rond de twintig fysieke winkels. Te beginnen in Stadion Galgenwaard, waar hij pal naast woont. ,,Dat is voor een Utrechts jochie het mooiste wat er is.”