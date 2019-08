Vader uit Zeist bekent doodrijden Ierse studente (21)

update/videoDe 37-jarige T. K. uit Zeist geeft toe dat hij degene is geweest die op zaterdag 9 maart de 21-jarige Aoife O’Connell doodreed op de Biltsestraatweg in Utrecht. Hij deed dat terwijl hij alcohol op had en sporen van cocaïne in zijn lichaam had.

Waarschijnlijk reed hij een halve meter op de busbaan toen het rond 04.30 uur misging. ,,Ik zag een silhouet en probeerde nog naar links uit te wijken. Maar dat lukte niet, ik hoorde een harde klap.” Hoewel de huisvader uit Zeist ervan uitging dat hij een persoon had geraakt, besloot hij door te rijden. ,,Ik was in shock. Eerste hulp verlenen kan ik niet.”

Zaterdagavond meldde T. zich alsnog op het politiebureau en werd hij gearresteerd. Dat deed hij na gesprekken te hebben gevoerd met zijn vrouw en zijn ouders. ,,Ik had vier biertjes op”, zei hij vanmiddag op zitting over het moment van het ongeval. De sporen van cocaïne in zijn lichaam waren volgens hem afkomstig van drie dagen eerder. ,,Niet van later. Ja, ik had die woensdag best veel gebruikt, tussen de 1 en 2 gram cocaïne.”

Spijt

Over de reden waarom hij zich niet eerder meldde bij de politie zei hij: ,,Er werd mij geadviseerd om te wachten.’’ De strafbaarheid van doorrijden na een ongeval vervalt als iemand zich binnen twaalf uur alsnog meldt, maar dat deed de man uit Zeist niet binnen die termijn.



Het ongeluk gebeurde bij slechte weersomstandigheden en terwijl T. ongeveer 90 kilometer per uur reed. Omstanders verleenden nog eerste hulp aan de Ierse uitwisselingsstudente die T. aanreed. Maar zij overleed aan de gevolgen van het ongeval. ,,Ik heb spijt van het ongeluk, mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden”, zei de verdachte op zitting.



Naar eigen zeggen reed hij rond de 90 kilometer per uur toen het misging. Volgens ongevalsanalyse moet dat tussen de 99 en 105 kilometer per uur zijn geweest, waar 80 als maximumsnelheid geldt. Andere weggebruikers zagen de donker geklede Aoife lopen langs de busbaan. Vermoedelijk liep ze daar omdat ze verdwaald was na een feest en daar de meeste verlichting was.

Veroordelingen

Officier van justitie Gabriëlle Hoppenbrouwers vroeg verdachte T.K. in felle bewoordingen waarom hij opnieuw te hard en opnieuw met drank op was gaan rijden, ondanks eerdere veroordelingen voor deze feiten op zijn naam. Daar kon de man uit Zeist geen goede reden voor geven. ,,Met alcohol op rijden deed ik wel vaker.”

Geëmotioneerd vertelde de vader van Aoife over hoe zijn ‘mooie jonge vrouw’ in Utrecht ‘tot bloei’ kwam. ,,We zijn zo trots op onze dochter.” Hij vertelde over de pijn binnen zijn gezin na de dood van hun jongste dochter en sprak uit niet te begrijpen waarom de verdachte te hard en met drank op was gaan rijden. Verder vroeg de vader zich af waarom zijn dochter niet gezien was door T., terwijl andere weggebruikers haar wel zagen. De verdachte reageerde: ,,In mijn beleving had ik dit nooit kunnen voorkomen. Ik heb haar echt niet opgemerkt.”



