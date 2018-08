Vader wil niet meer met zoon onder één dak en woont nu in garagebox

Daarom vroeg hij vandaag aan de rechter om Jean-Paul uit het huis te laten zetten, ook al wordt zijn zoon dan dakloos. ,,Ik ben op 11 juni ook zo op straat gezet na dertig jaar de huur betalen. Toen bekommerde ook niemand zich om mij over de vraag of ik wel een dak boven mijn hoofd zou hebben.’’



Jean-Paul vindt het best als zijn vader weer terugkomt in het huis, maar hij wil zelf pas weg als hij iets anders gevonden heeft. Ombeurten met zijn vader in de garagebox slapen, zoals de rechter voorstelde, vindt hij geen optie. ,,Ik heb konijnen, een kat een vissen, wie gaat daarvoor zorgen? Het is al eens eerder gebeurd dat de kooi van de konijnen gewoon is opengezet.’’



Bovendien vindt Jean-Paul dat hem niets te verwijten valt. Hij werkte als vennoot in het bedrijf van zijn vader en deed de financiën toen zijn moeder ziek werd. Er waren toen al veel problemen tussen vader en zoon, maar die wist moeder nog enigszins te kanaliseren. Toen zij vorig jaar overleed, werd het van kwaad tot erger tussen de twee.