Vader zonder coronapas wil zoontje (5) helpen omkleden; mag zwembad niet in: ‘Doe er niet aan mee’

Post- en pakketbe­zor­gers gaan in Zeist in de gaten houden of inwoners eenzaam zijn

PostNL gaat samenwerken met de gemeente Zeist in de strijd tegen eenzaamheid. De gemeente is een pilot gestart, waarbij post- en pakketbezorgers gaan letten op eenzaamheid. De signalen worden teruggekoppeld aan welzijnsorganisatie MeanderOmnium die binnen 48 uur langs gaat bij het adres om te kijken of er een vervolgactie nodig is.

13:21