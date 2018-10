Soldaten in hotels: vakbond wil reddingsplan voor huisvesting militairen

Volledig verrast door de situatie is de vakbond niet: ,,We wisten dat de problemen met de huisvesting nijpend zijn. Maar door de situatie in Huis ter Heide krijgen we volop meldingen over andere locaties en ook over bijvoorbeeld brandveiligheid.’’



Ondertussen is ook op militaire fora en op het intranet van de krijgsmacht een discussie losgebarsten over het onderhoud van gebouwen. Getroffen militairen in Huis ter Heide zijn blij met alle aandacht voor hun huisvesting: ,,Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel vorige week. Maar dat nu breed aandacht is voor onze situatie en voor veel meer plekken, dat is alleen maar goed.’’