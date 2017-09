Vallende kraan sneed met eigen poten hijsbanden door

Update Rook op dak van Intersport in de Utrechtse binnenstad

17:00 Drie winkelbedrijven aan de Potterstraat in het centrum van Utrecht zijn vanmiddag even na 16.00 uur ontruimd geweest nadat er rook uit het dak kwam. De brandweer was snel ter plaatse en onderzocht met een hoogwerker het dak van de winkel.