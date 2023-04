Vals alarm: ‘inbreker’ bij winkelpand Oudegracht blijkt opgesloten huisdier

Drie verdachten van drugshan­del gearres­teerd; harddrugs, cash en auto’s in beslag genomen

De Utrechtse politie heeft opnieuw drie mannen gearresteerd voor de handel in verdovende middelen. Zij worden verdacht een rol te spelen in de bevoorrading van straatdealers. Bij huiszoekingen zijn harddrugs, auto’s en grote hoeveelheden cash geld in beslag genomen.