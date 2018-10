Valse bommelder Den Dolder geeft ex-vriendin de schuld: ‘Ze gaf me te veel bier’

Zijn fascinatie voor terreur en geweld is Giovanno K. op een veroordeling komen te staan. De 41-jarige man deed in juni van dit jaar een valse bommelding in de trein tussen zijn woonplaats Den Dolder en Bilthoven. Ook bedreigde hij tijdens die rit een zwangere vrouw.

Eigenlijk was het allemaal de schuld van een ex-vriendin, zei Giovanno vanmiddag op zitting. Hij had op 16 juni van haar zoveel bier gekregen, dat hij niet meer helder na kon denken. In combinatie met zijn beperkte intelligentie en zijn psychische toestand, ontspoorde de situatie in de trein.

Plotseling deed hij in het Engels een valse bommelding. Hij gaf tegen medereizigers aan dat de trein zou exploderen en maakte met zijn hand een pistoolgebaar. Giovanno draaide er in de rechtbank niet omheen: ja, hij vindt terrorisme heel interessant. Net zoals de treinkaping bij De Punt in 1977 hem fascineert.

Doodsangsten

Maar dat wisten de inzittenden van de trein eerder dit jaar niet. Een van hen stond doodsangsten uit, toen de man haar de doorgang blokkeerde en eiste dat ze moest gaan zitten, omdat hij haar anders pijn zou doen. „Die mevrouw heeft u verschrikkelijk bang gemaakt’’, benadrukte de rechter.

Giovanno lachte wat en zei wel te begrijpen dat wat hij deed niet goed was. Hoewel hij geen verklaring gaf voor zijn vreemde fascinatie voor terreur. „Nee, nu wil ik geen terrorisme of kaping meer nadoen’’, stelde hij. Dat zou komen doordat zijn moeder voor hem gebeden heeft.

Spijt

Nu is Giovanno naar eigen zeggen weer zichzelf. „Ik heb spijt van wat ik gedaan heb, ik was mezelf niet die dag. Van die vriendin heb ik ook afscheid genomen.’’ Volgens een psychiater is hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar, maar weet hij wel degelijk dat wat hij deed niet mag. Hij verkeerde die dag niet in een psychose maar is wel schizofreen.

„Voor zo’n bommelding staat vier jaar celstraf’’, zei de rechter. De officier van justitie hield rekening met de goede hulp die K. al krijgt en de goede kritieken die hij krijgt voor zijn dagelijkse werk. „Maar zeker in deze tijden worden mensen heel bang van dit soort dreigementen.’’ Ze eiste een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. „Want we willen dat dit niet meer gebeurt.’’

Maand voorwaardelijke celstraf