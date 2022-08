Vamos Spinning! In Bibliotheek Neude fiets je mee met La Vuelta

indebuurtMeedoen met de wielrenners van La Vuelta? Dat kan aanstaande zaterdag 13 augustus in de bieb op de Neude. In de Grote hal doe je mee met spinningsessies op Spaanse livemuziek. Daarnaast zijn er talkshows met interessante gasten.

Terwijl jij de ballen uit je broek fietst, geniet je van een flamencoshow van gitarist Arturo Ramon, zangeres Erminia Fernandez Cordoba en danseres Pastora. Neem vooral ook vrienden en familie mee als publiek. Ze willen jou natuurlijk ook zien finishen tijdens de Vamos Spinning van Vuelta Holanda!

Bekijk hier de promovideo.

Wielercafé met talkshows

Tussen het spinnen door zijn er talkshows in het Wielercafé. Met gasten als schrijver, wielerjournalist en Spanjekenner Edwin Winkels. En oud-renner Marc de Maar die drie keer heeft meegedaan aan La Vuelta. De onderwerpen gaan over wielrennen (duh!), literatuur en kunst in Utrecht. Kijk hier voor meer informatie.

Volledig scherm Oud-wielrenner Marc de Maar en wielerjournalist Edwin Winkel. © Rob Becker

Programma

11.45 - 12.00 uur Inloop en opening (Voordracht Vuelta-gedicht Wielertaal)

12.00 - 13.15 uur Spinning sessie 1

13.30 - 14.15 uur Talkshow sessie 1

14.15 - 16.00 uur Pauze

16.00 - 17.15 uur Spinning sessie 2

17.30 - 18.00 uur Talkshow sessie 2

Een kaartje kost 15 euro en om mee te doen moet je een tijdslot reserveren. Ben je lid van Sportcity, Theo Meijer Sport, een wielervereniging, Bibliotheek Utrecht of KunstenHuis Idea? Dan krijg je 2,50 euro korting.

Meenemen

Als je mee gaat spinnen, heb je natuurlijk sportkleding nodig. Sport- of wielerschoenen met metalen spd-plaatjes zijn verplicht. Zorg ervoor dat je dit al aan hebt bij binnenkomst, want er zijn geen kleedkamers of douches. Grote kans dat je gaat zweten, dus vergeet je handdoek en bidon niet.

Vuelta-gedicht Wielertaal

Het speciale Vuelta-gedicht ‘Wielertaal’ van Ruben van Gogh is samen met inwoners van Utrecht vertaald in de talen van de deelnemende wielrenners aan La Vuelta 2022. En natuurlijk is er ook een Uteregse variant. Alle versies van het gedicht zijn te zien in Bibliotheek Neude van 15 tot en met 21 augustus.