Van 440.000 tot 1.000.000 euro: dit zijn de prijzen voor een huis in de Cartesiusdriehoek

Experiment: Utrechtse ouderen krijgen voorrang op woning in eigen buurt

Ouderen willen over het algemeen niet snel verhuizen. En dat is een probleem, want zo houden zij ruime sociale huurwoningen waar ook gezinnen kunnen wonen ‘bezet’. De gemeente Utrecht onderzoekt nu of voorrang geven aan ouderen de doorstroming op de woningmarkt kan bevorderen.