Van Boordt stopt definitief met stomerij in Doorn

Tom van Boordt stopt met zijn stomerij in Doorn. De ondernemer heeft dat de gemeente laten weten en wil zijn winkel ombouwen tot een huis. De stomerij zorgde in het verleden voor veel overlast.

Van Boordt werd aanvankelijk beschuldigd van een milieudelict aan de Acacialaan in Doorn. Hij zou de giftige stof PER in de bodem hebben laten lopen, maar werd later vrijgesproken.

De bodemvervuiling, die al eerder geconstateerd was, is niet van recente datum en daarom is niet vast te stellen wie de verontreiniging veroorzaakt heeft. In de jaren 70 en 80 werd bij veel stomerijen het schadelijke schoonmaakmiddel PER geloosd, dat daardoor in de bodem terecht kon komen. Dat gebeurde ook in Doorn.

Hoge concentraties

In 2014 werd geconstateerd dat er hoge concentraties PER in het drinkwater zaten. Omwonenden moesten kraanwater koken. Twee gezinnen die naast de stomerij wonen, moesten halsoverkop hun huis verlaten omdat er gezondheidsschade zou kunnen optreden.



Van Boordt heeft nu besloten te stoppen met zijn bedrijf. Wethouder Hans Nijhof van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is blij met het besluit. ,,Van Boordt heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en dat is mooi.''

Vertraging

De bodemsanering rond het bedrijf heeft een behoorlijk vertraging opgelopen. De oorzaak van dat oponthoud is niet duidelijk. Volgens wethouder Nijhof zijn meetwaarden van de verontreiniging minder hard gedaald dan gewenst.

Vorig jaar werd de sanering na een lek plotseling stilgelegd. Door een lekkende leiding kwamen te hoge concentraties ozon vrij. Het tegenovergelegen bankfiliaal werd enige tijd gesloten na gezondheidsklachten van een medewerkster.

De sanering had in januari klaar moeten zijn. Door de vertraging kan de sanering van de vervuilde grond onder de parkeerplaats bij de Albert Heijn en in bodem van landgoed Huis Doorn voorlopig niet van start gaan. Dat is een financiële tegenvaller voor de gemeente, omdat de gemeente graag wil bouwen. De apparatuur van de bodemsanering staat in de weg, precies op de plek waar de gemeente bouwplannen heeft.