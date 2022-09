Van een voorstelling bezoeken tot zelf een instrument bespelen: het kan allemaal op de UITmarkt Culemborg

Veel van wat komend seizoen in Culemborg op cultureel gebied is te doen of wordt aangeboden komt zaterdag en zondag samen op de UITmarkt. Talloze clubs en organisaties presenteren zich in de binnenstad. Naast een informatiemarkt zijn er optredens, met als hoogtepunt het concert Culemborg Mondiaal 2022.

Alle informatie over voorstellingen, cursussen of muzieklessen is gebundeld in de Grote of Barbarakerk. Verder zijn de oud-katholieke Barbarakerk, het Elisabeth Weeshuis en, op zondag, de muziektent in park De Plantage het bezoeken waard.

Voorzitter Ton Lijten van Cultuurfonds Culemborg kijkt reikhalzend uit naar het evenement. Het fonds vervult een brugfunctie tussen de gemeente en de culturele sector en verdeelt jaarlijks de subsidies. ,,Veel culturele organisaties kunnen met optredens laten zien wat ze te bieden hebben.”

,,Op de informatiemarkt hebben wij ook een stand. Zo kunnen we vertellen wat we doen en bereiken we hopelijk mensen die ook iets willen organiseren maar het Cultuurfonds nog niet weten te vinden. Ik hoop dat het veel uitverkochte zalen oplevert en een stroom aanmeldingen voor cursussen of lessen.’’

Beter dan iedereen zijn eigen feestje

Voorzitter Jeroen Collignon van Kunst Educatie Culemborg (KEC), de grootste cursusaanbieder, ziet de UITmarkt als een van de weinige mogelijkheden voor de culturele sector zich op een laagdrempelige manier in alle breedte te presenteren. ,,Het is veel beter om gezamenlijk als alle cultuuraanbieders naar buiten te treden dan dat iedereen zijn eigen feestje heeft.’’

Het concert Culemborg Mondiaal op zaterdagvond in de Grote of Barbarakerk verdient wat hem betreft speciale aandacht. ,,Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes en KEC werkten al samen en wilden het breder trekken. Nu hebben we een programma waarin we optreden met de Molukse band Laepose en de Marokkaanse groep Oase.’’

Meer info over de UITmarkt Culemborg en last minute programmawijzigingen op www.cultuurculemborg.nl.